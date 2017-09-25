Fransa'daki seçimin tek Türk adayı Yavuz sandıkta kaybetti

Bugünkü seçimde merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinden Val-de-Marne bölgesinden senatör adayı olan ancak seçilemeyen Yavuz, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yavuz, "İlk defa ulusal siyasi alanda Türk asıllı birinin aday olması tabii ki Türkleri de gururlandırmıştır, sevindirmiştir." ifadesini kullandı.

Fransa'da bugün yerel olarak seçilmiş 200'e yakın Türk asıllı vatandaş bulunduğunu dile getiren Yavuz, bunu biraz daha genele yaymak amacıyla senato seçimlerine aday olduğunu kaydetti.

Yavuz, "Bu aslında ilk adım ama son adım değil. Genel siyasette söz sahibi olmanın aslında ilk adımı bugün atılmıştır diyebilirim." şeklinde konuştu.

Seçilemediği için üzüldüğünü belirten Yavuz, ancak partisinin, bölgesindeki altı senatörlükten üçünü aldığını söyledi.

Bundan sonra ulusal alanda Türklerin çalışmalarının devamının geleceğini vurgulayan Yavuz, Fransa'da yaşayan Türklere genel ve yerel siyasette mutlaka aktif rol almaları çağrısında bulundu.

Yavuz, "Türkler Fransa'da ekonomik ve kültürel alanda yatırımlarını yapıyor, siyasal alanda da mutlaka bulunmaları gerekiyor. Çünkü bizim geleceğimiz bu ülkede. Biz bu ülkede yaşıyoruz. Bundan sonraki bütün çalışmalarımızın da bizlerin ve çocuklarımızın geleceği için çok önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Fransa'da parlamentonun üst kanadı senatoda görev yapan 348 senatörden 170'inin değiştiği bugünkü kısmi seçimin kesin olmayan sonucuna göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinin senatodaki sandalye sayısı 29'dan 23'e düşmüş, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin 142 olan senatör sayısı ise 149'a yükselmişti.