Fransa'daki grev nedeniyle THY’nin bazı seferler iptal edildi

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yollarından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Fransada yapılacak genel grev nedeniyle Fransa Sivil Havacılık otoriterleri notam yayınlamıştır. Bu nedenle bu gün yapılması planlanan TK-1825 İstanbul-Paris, TK-1826 Paris-İstanbul, TK-1819 SAW-Paris, TK-1820 Paris-SAW, TK-1807 İstanbul-Lyon, TK-1808 Lyon-İstanbul, TK-1365 İstanbul-Marsilya, TK-1366 Marsilya-İstanbul, Tk-1813 İstanbul-Nice ve TK-1814 Nice-İstanbul seferleri iptal edilmiştir.