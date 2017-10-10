Fransa'daki grev nedeniyle THY’nin bazı seferler iptal edildi

İşte İstanbul'un en 'değerli' mahallesi
Yahya Kemal Beyatlı’ya şiirler yazdıran, Münir Nurettin Selçuk’u aşka getiren, sarayların ve ormanların gölgesi altında on yıllardır Boğaz’ın en korunaklı ve en naif köyü olmayı başaran, sokaklarında...
Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yollarından yapılan açıklamada şöyle denildi:
Fransada yapılacak genel grev nedeniyle Fransa Sivil Havacılık otoriterleri notam yayınlamıştır. Bu nedenle bu gün yapılması planlanan TK-1825 İstanbul-Paris, TK-1826 Paris-İstanbul, TK-1819 SAW-Paris, TK-1820 Paris-SAW, TK-1807 İstanbul-Lyon, TK-1808 Lyon-İstanbul, TK-1365 İstanbul-Marsilya, TK-1366 Marsilya-İstanbul, Tk-1813 İstanbul-Nice ve TK-1814 Nice-İstanbul seferleri iptal edilmiştir.