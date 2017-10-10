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    Fransa'daki grev nedeniyle THY’nin bazı seferler iptal edildi

    İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
    10.10.2017 - 09:46 | Son Güncelleme:

    FRANSA’DA hükümetin hazırladığı çalışma yasası reform paketine karşı olan 9 memur sendikası, bugün ülke çapında greve gidiyor. Grev nedeniyle Türk Hava Yollarının bazı seferleri de iptal edildi.

    Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yollarından yapılan açıklamada şöyle denildi:

    Fransada yapılacak genel grev nedeniyle Fransa Sivil Havacılık otoriterleri notam yayınlamıştır. Bu nedenle bu gün yapılması planlanan TK-1825 İstanbul-Paris, TK-1826 Paris-İstanbul, TK-1819 SAW-Paris, TK-1820 Paris-SAW, TK-1807 İstanbul-Lyon, TK-1808 Lyon-İstanbul, TK-1365 İstanbul-Marsilya, TK-1366 Marsilya-İstanbul, Tk-1813 İstanbul-Nice ve TK-1814 Nice-İstanbul seferleri iptal edilmiştir.

    Etiketler: fransa , thy , grev
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