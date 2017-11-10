Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Fransa'da yine 'araçlı saldırı' dehşeti

    Fransa'da yine 'araçlı saldırı' dehşeti

    DIŞ HABERLER
    10.11.2017 - 19:48 | Son Güncelleme:

    Fransa’nın Toulouse kenti yakınlarındaki banliyölerden Blagnac’da, bir saldırgan aracını kaldırımdaki öğrencilerin üzerine sürdü.

    Olayda 22 ve 23 yaşlarında biri ağır olmak üzere üç Çinli öğrenci yaralandı. Olayın hemen ardından yakalanan 28 yaşındaki saldırganın, olayı bilinçli bir şekilde gerçekleştirdiği belirtildi. Toulouse savcısı, olayın terörle bağlantısının olmadığını ve saldırganın şiddetli psikolojik sorunları olduğunu kaydetti.

    Açıklamada, saldırganın 10 ayrı suçtan hüküm giydiği ve mahkeme kararıyla gönderildiği hastaneden Aralık 2016’da çıktığı bildirildi.

    Terör örgütü DEAŞ, defalarca Fransa’yı hedef alarak araçlı saldırı gerçekleştirmişti. Geçen yıl temmuz ayında, Fransa’nın Nice kentinde 19 ton ağırlığındaki kamyonla kalabalığın arasına dalan Tunuslu saldırgan 86 kişinin ölümüne yol açmıştı.

     

    Etiketler: araç
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri