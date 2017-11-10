Fransa'da yine 'araçlı saldırı' dehşeti

Olayda 22 ve 23 yaşlarında biri ağır olmak üzere üç Çinli öğrenci yaralandı. Olayın hemen ardından yakalanan 28 yaşındaki saldırganın, olayı bilinçli bir şekilde gerçekleştirdiği belirtildi. Toulouse savcısı, olayın terörle bağlantısının olmadığını ve saldırganın şiddetli psikolojik sorunları olduğunu kaydetti.



Açıklamada, saldırganın 10 ayrı suçtan hüküm giydiği ve mahkeme kararıyla gönderildiği hastaneden Aralık 2016’da çıktığı bildirildi.



Terör örgütü DEAŞ, defalarca Fransa’yı hedef alarak araçlı saldırı gerçekleştirmişti. Geçen yıl temmuz ayında, Fransa’nın Nice kentinde 19 ton ağırlığındaki kamyonla kalabalığın arasına dalan Tunuslu saldırgan 86 kişinin ölümüne yol açmıştı.