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    Fransa’da trafikte hız kontrollerini şirketler yapacak

    AA
    04.09.2017 - 10:52 | Son Güncelleme: 04.09.2017 - 10:52

    Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, trafikte hız kontrollerini şirketlerin yapması için çalışma başlattıklarını bildirdi.

    EBRA yayın grubunun gazetelerine açıklamalarda bulunan Collomb, trafik kontrollerinde görev yapan polis ve jandarmaların asli görevleri olan araştırma ve güvenlik işlerine dönmelerini sağlamaları gerektiğini belirtti. Collomb, bu çerçevede trafik hız kontrollerini şirketlerin yapması için çalışma başlattıklarını ifade etti. Özel şirketlerin, üzerinde trafik hız kontrolü yaptığı belli olmayan mobil araçlarla Fransa’daki yaklaşık 40 milyon motorlu aracı izlemesi bekleniyor.
    Halen 13 Kasım 2015’te Paris’te gerçekleşen terör saldırılarının ardından ilan edilen olağanüstü halin devam etmesi nedeniyle ülkede güvenlik gücü açığı yaşanıyor. Uzun çalışma saatleri ve stresli iş ortamı, güvenlik güçlerinin zaman zaman protesto gösterileri yapmasına neden oluyor.

    Etiketler: Trafik , Fransa , Gerard Collomb
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