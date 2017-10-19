Fransa’da terörle mücadele tasarısı Senato’dan geçti

YENİ düzenlemeye göre, adli makamların birçok yetkisi valiliklere devrediliyor. OHAL uygulamaları arasında yer alan, adres baskınları, aramalar, güvenlik bölgesi ilan etme ve ev hapisleri gibi çok sayıda güvenlik önlemi yeni yasa tasarısında yer alıyor ve valiliklerin yetkisine veriliyor.

Valilikler aynı zamanda camilerin de aralarında olduğu ibadethaneleri kapatma yetkisine sahip olacak. Terörü destekleyen veya propagandasını yapan herhangi bir yazı, konuşma, fikir ve teori, ibadethaneleri kapatmak için sebep sayılacak.

Ülke genelinde OHAL çerçevesinde şu ana kadar 20’den fazla cami kapatılırken, herhangi bir sinagog veya kilise kapatılmadı.

Tasarıya göre, çocuklarını terör saldırısı gerçekleştirmeye veya yurt dışına bu amaç için gitmeye teşvik eden ebeveyn de cezalandırılabilecek.

Yine valilikler özel izin alarak terörü önlemek amacıyla adrese baskın yapabilecek, baskın sırasında evrak ve belgelere el koyabilecek. Valilikler, baskın yapılan yerin sahibini dört saat tutabilecek.