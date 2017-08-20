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    Fransa'da terör alarmı

    NİMES (AA)
    20 Ağustos 2017 - 00:06Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 00:06

    Fransa'nın İspanya sınırına yakın kentlerinden Nimes'teki tren garının, terör saldırısı gerekçesiyle boşaltıldığı bildirildi.

    Fransız basınına yansıyan haberlerde, Nimes Garı çevresinde silahlı çatışma çıktığı ve hızlı tren garının boşaltıldığı belirtildi. 

    Yerel Midi Libre gazetesi, Paris'ten Nimes'e giden hızlı trende silahlı 3 kişinin olduğu ihbarı üzerine garın boşaltıldığı, yolcu trafiğinin askıya alındığı bilgisini verdi. Haberde, operasyon sonunda bir kişinin yakalandığı ifade edildi. 

    Nimes'in bağlı olduğu Gard Valiliği ise bölgede herhangi bir çatışma olmadığını, bir ihbar üzerine polisin operasyon düzenlendiğini kaydetti. Valilik, vatandaşlara tren garı ve çevresinden uzak durmaları çağrısında bulundu.

    Etiketler: Nimes , Fransa , İspanya , tren
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