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    Fransa'da şarap üretimi yüzde 19 düşecek

    PARİS (AA)
    08.10.2017 - 20:10 | Son Güncelleme:

    Fransa'nın şarap üretiminin bu yıl yüzde 19 oranında düşeceği bildirildi.

    Fransa Tarım Bakanlığı İstatistik Enstitüsü'nün (Agreste) tahminlerine göre, bu yılki uygun olmayan hava koşulları nedeniyle şaraplık üzüm üretiminde önemli oranda düşüş meydana geldi. 

    Agreste verilerine göre, donma, dolu ve kuraklığın şaraplık üzüm üretimine etkisi nedeniyle bu yılki şarap üretimi geçen yıla göre yüzde 19 oranında düşecek. 

    Daha çok ülkenin güneybatı bölgesindeki üzüm bağlarını etkileyen kötü hava koşulları ülkede üst üste beşinci yılda da rekoltenin düşmesine yol açtı. 

    Şaraplık üzüm suyu geçen yıl 36.9 milyon hektolitre düzeyindeydi. 

    Etiketler: Fransa , Şarap , üzüm
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