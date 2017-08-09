Fransa'da saldırgan yakalandı! Çatışmaya girdi...

Fransa'nın kuzey bölgesinde polis memurları bir şüpheliyle silahlı çatışmaya girdi. AFP haber ajansı çatışmanın ardından yakalanan kişinin bu sabah saatlerinde Levallois-Perret bölgesinde devriye gezen askerleri ezerek 6 kişiyi yaralayan saldırgan olduğu duyurdu. Reuters haber ajansı, yakalanan şahsın aracında kurşun delikleri bulunduğunu açıkladı.

Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, şüphelinin bulunduğu araç, Paris'ten ülkenin kuzeyindeki Calais istikametine giderken A16 otoyolunda durduruldu. Polis, saldırıda kullanılmış olabilecek aracı durdurduktan sonra şüpheliyi önce vurdu, ardından gözaltına aldı. Öte yandan Reuters, şüphelinin yakalandığı bölgede, üzerinde kurşun delikleri olan bir BMW marka arabanın görüldüğünü aktardı. Fransa'nın başkenti Paris'in Levallois-Perret banliyösünde aracını Fransız askerlerinin üzerine süren kişi, saldırının ardından kaçmayı başarmıştı. AFP haber ajansı yakalanan kişinin bu sabah saatlerinde askerleri ezerek 6 kişiyi yaralayan saldırgan olduğu belirtildi.