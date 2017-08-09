MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Fransa'da saldırgan yakalandı! Çatışmaya girdi...

    Fransa'da saldırgan yakalandı! Çatışmaya girdi...

    Hürriyet Haber
    09 Ağustos 2017 - 15:14Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 16:03

    Fransa'nın kuzey bölgesinde polis memurları bir şüpheliyle silahlı çatışmaya girdi. AFP haber ajansı çatışmanın ardından yakalanan kişinin bu sabah saatlerinde Levallois-Perret bölgesinde devriye gezen askerleri ezerek 6 kişiyi yaralayan saldırgan olduğu duyurdu. Reuters haber ajansı, yakalanan şahsın aracında kurşun delikleri bulunduğunu açıkladı.

    Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, şüphelinin bulunduğu araç, Paris'ten ülkenin kuzeyindeki Calais istikametine giderken A16 otoyolunda durduruldu.

    Polis, saldırıda kullanılmış olabilecek aracı durdurduktan sonra şüpheliyi önce vurdu, ardından gözaltına aldı. Öte yandan Reuters, şüphelinin yakalandığı bölgede, üzerinde kurşun delikleri olan bir BMW marka arabanın görüldüğünü aktardı.

    Fransa'nın başkenti Paris'in Levallois-Perret banliyösünde aracını Fransız askerlerinin üzerine süren kişi, saldırının ardından kaçmayı başarmıştı.

    AFP haber ajansı yakalanan kişinin bu sabah saatlerinde askerleri ezerek 6 kişiyi yaralayan saldırgan olduğu belirtildi.

    Etiketler: Fransa , Silahlı çatışma , Polis
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri