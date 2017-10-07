Fransa’da otomobil şirketi 1 milyon 600 bin euro prim dağıttı

ULUSAL basında yer alan haberde, ülkede Lyon merkezli otomobil satışı yapan şirketin bu yıl kar payını yüzde 28 artırdığı için çalışanlarına prim ödeyeceği belirtildi.

Şirketin sahibinin yaklaşık yüz çalışanına, hizmet verdikleri yıl sayısını göz önünde bulundurarak, 500 ila 35 bin euro arasında prim ödeyeceği ifade edilen haberde, çalışanlara toplam 1 milyon 600 bin euro para verilmiş olacağı kaydedildi. Fransa’da bir başka otomobil şirketi de geçen yıl her çalışanına yaklaşık 2 bin euro prim vermişti.