Fransa’da OHAL bitiyor

OHAL’in sona ermesiyle, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanan yeni terörle mücadele yasası devrede olacak. Güvenlik kaygıları ön planda tutularak hazırlanan yeni yasa, ülkenin alışık olduğu özgürlükleri kısıtlayacağı gerekçesiyle bazı çevrelerce katı bulunarak eleştiriliyor.

OHAL süresince 4300 idari arama yapıldı, 78’i savaş silahı olmak üzere 625 silah ele geçirildi, 11 ibadethane kapatıldı. Hükümet kanadı yeni yasanın Fransız değerlerini ve ilkelerini terk etmeksizin terörle mücadeleye imkan tanıyacağı görüşünde. Yasa, mevcut OHAL uygulamasının bazı unsurlarını korurken bazılarında değişikliğe gidiyor, bazılarını ise iptal ediyor.

YENİ TERÖRLE MÜCADELE YASASI

OHAL kalkmasına rağmen devrede kalacak uygulamaların başını telefon dinlemeleri çekiyor. Yasa gereği, dinlemenin yanı sıra faaliyetlerinden şüphelenilen bir kişi, kendisine ait tüm internet hesaplarının kullanıcı adı ve şifrelerini polise vermek zorunda kalacak.

Yasa, elektronik kelepçe uygulamasını da yaygınlaştırıyor. Gerekli görülmesi halinde her şüpheliye elektronik kelepçe takılabilecek. Bu unsur, Aralık 2015’te OHAL uygulamaları arasına sokulsa da uygulanmadı.

OHAL altında yetkililer belli alanları risk bölgesi olarak ilan edebiliyordu. Yasayla birlikte bu alanlar sadece niteliği ve katılım düzeyi gereği potansiyel terör eylemi hedefi olma riski olan bir yer ya da faaliyetin çevresiyle sınırlı olacak.

UYGULAMALAR DEĞİŞİYOR

Ev hapsi cezası verilen bir kişinin hareket alanı da yasayla genişletiliyor. OHAL’de sadece evinin sınırları içinde kalması gereken kişiler artık belediye sınırları içinde hareket edebilecek. OHAL’de günde üç kez polise gitme kuralı da yasayla birlikte günde bire düşürülüyor.

Dile getirilen söylemlerin ya da faaliyetlerin ayrımcılığa, kin ve nefrete, Fransa ya da diğer ülkelerde terör eyleminde bulunulmasına teşvik edici nitelikte olduğunun belirlenmesi ya da bunlara övgü niteliğinde olmasının tespiti halinde ibadethaneler kapatılabilecek.

OHAL’den farklı olarak yasada yer alan yenilikler arasında dikkat çeken unsurların başını ise radikalleşmeyle mücadelede alınacak önlemler oluşturuyor. Bu çerçevede güvenlik ve savunma alanında görevli kişilerin radikalleşme eğilimi gösterdiğinin belirlenmesi halinde yerlerinin değiştirilmesi ya da tamamen görevden alınmaları mümkün olabilecek.

Yasa gereği güvenlik birimleri dış sınır noktalarından 20 kilometreye kadar yayılan bir alanda arama ve kimlik kontrolü yapabilecek.

OHAL’de olup da yasayla iptal edilen uygulamalar arasında ise gösteri yasağı ve derneklerin Bakanlar Kurulu tarafından kapatılması yer alıyor.