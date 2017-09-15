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    Fransa’da memurlar genel grev kararı aldı

    AA
    15.09.2017 - 15:34 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 15:34

    Fransa’da hükümetin hazırladığı çalışma yasası reform paketine karşı olan 9 memur sendikası, 10 Ekim’de ülke çapında greve gideceğini açıkladı.

    FRANSA Memur Sendikaları Ortak Platformundan yapılan açıklamada, söz konusu reform paketindeki 200 bin memur istihdamının kesintiye uğraması, sigorta kesintileri, hastalık izninde ilk gün ödeme yapılmaması gibi değişiklikler nedeniyle hükümete grevle bir uyarı yapılmasına karar verildiği kaydedildi.
    Le Figaro gazetesi de bazı memur sendikalarının, genel grev tarihi olarak, reform paketini protesto gösterilerinin yapılacağı 21 veya 23 Eylül’ü benimsediğini fakat çoğunluğun ayrı bir grev günü üzerinde anlaştığını yazdı. Fransa’da daha çok özel sektörü ilgilendiren çalışma yasasında yapılan değişiklikler, 25 Eylül’de Ulusal Mecliste oylanacak.

    ULAŞIMDA DA GREV OLACAK
    Fransa’da ulaşım sektörü de 25 Eylül’de ülke genelinde iş bırakma ve yavaşlatma kararı aldığını açıkladı. Hükümete çalışma yasasındaki değişiklikleri geri alması çağrısında bulunan sendikalar, grev ve gösterilerin tekrarlanacağı mesajını verdi. Maliye Bakanı Gerald Darmanin ise 10 Ekim’de memur sendikalarını kabul ederek, memurlara yönelik reformlar hakkında bilgi verecek.

    Etiketler: Fransa , grev , sendika
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