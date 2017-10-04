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    Fransa'da katı 'terörle mücadele' yasası kabul edildi

    DHA
    04.10.2017 - 10:35 | Son Güncelleme:

    Fransa’da hükümet yaklaşık iki yıldır süren ve altı kez uzatılan Olağanüstü Hal (OHAL) durumuna bir son vermek için yeni ve her zamankinden daha katı bir terörle mücadele yasasını onayladı.

    Yeni yasa ilk olarak OHAL dönemlerinde uygulanan bazı önlemleri kapsıyor.

    Yeni yasada adli herhangi bir karar olmaksızın evlerin daha kolay aranması ve bireylerin seyahat haklarını yaşadıkları bölge ile sınırlamak gibi uygulamalar bulunuyor. Yasa 415 evet oyuna karşın 127 hayır ve 19 çekimser oyla kabul edildi.

    Fransa’da ilk OHAL 13 Kasım 2015’te 130 kişinin hayatını kaybettiği silahlı ve bombalı saldırının ardından ilan edilmiş ve bugüne kadar altı kez uzatılmıştı. Son kez 6 Temmuzda uzatılan OHAL Kasım 2017 itibariyle sona erecek ve demokrasiye zarar verdiği gerekçesiyle tekrar uzatılmaması bekleniyor.

    İnsan hakları ve demokrasi geleneğiyle her zaman övünen Fransada yeni yasa insan hakları örgütleri tarafından güvenlik gerekçesiyle de olsa özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

     

    Etiketler: Fransa , Fransız , OHAL , terör
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