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    Fransa’da iki yeni sığınmacı kabul merkezi kurulacak

    AA
    01 Ağustos 2017 - 09:40Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 09:40

    Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, geçmişin kötü deneyimlerini tekrarlamak istemediklerini belirterek, Calais kentindeki Jungle (Vahşi Orman) sığınmacı kampındakileri yerleştirmek için 2 yeni sığınmacı kabul merkezi açacaklarını söyledi.

    SIĞINMACI kabul merkezlerinin Fransa’nın Troisvaux ve Bailleul kentlerinde açılacağını belirten Collomb, Jungle sığınmacı kampında 350-400 arasında sığınmacının bulunduğu söyledi. Calais kentine mobil duşlar koyulacağını ifade eden Collomb, bunu da sığınmacıların tekrar toplanmaması için kamp bölgesine yerleştirilmeyeceğini aktardı.
    İçişleri Bakanı Collomb’un, İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW), Fransız polislerin Jungle kampındaki sığınmacılara kötü muamelede bulunduğunu açıklamasının ardından ilgili makamdan bununla ilgili rapor istediği ifade edildi. Danıştaydan yapılan açıklamada, Jungle sığınmacı kampındakilerin insanlık dışı koşullarda yaşadığı ve bu konuda Fransız hükümetin eksikliği olduğu bildirildi. İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) geçen hafta yayımladığı raporunda, güvenlik güçlerinin, gerekmediği halde ve rutin olarak Jungle’daki çocuk ve yetişkinlere biber gazı kullandığı ileri sürülmüştü.

    Etiketler: FRANSA , Mülteci , Kamp
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