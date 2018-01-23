Fransa’da gardiyanların eylemi devam ediyor

FRANSIZ basınında yer alan haberlere göre, ülke genelindeki 145 cezaevinde düzenlenen eylemlerde, çalışma şartları, hükümlülerin saldırıları ve güvenlik sorunları protesto edildi. Başkent Paris’in yakınlarında bulunan ve Avrupa’nın en büyük cezaevi olarak bilinen Fleury-Merogis cezaevinde yaklaşık 150 kişi eyleme katıldı. Bazı sendikaların yöneticilerinin konuyu Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet ile görüşeceği öğrenildi.

4 BİN KİŞİ KALIYOR

Avrupa’nın en büyük cezaevi olarak bilinen ve geçen yıllarda da birçok isyanın çıktığı Fleury-Merogis’te 4 binden fazla mahkûm bulunuyor. Azami kapasitesinin 2 bin 800 olduğu belirtilen cezaevindeki aşırı yoğunluk, Avrupa Konseyi tarafından geçen yıl yayımlanan raporda da eleştirilmişti.

Fleury-Merogis cezaevindeki 130’a yakın hükümlü, geçen hafta çıktıkları havalandırma yürüyüşü sonrası hücrelerine dönmeyi reddetmişti. Cezaevi yönetimi, mahkûmların hücrelerine dönmelerinin sağlanması için özel birliklerin devreye girdiğini ve yapılan görüşmeler sonrasında anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Ülkede cezaevlerinin aşırı yoğunluğu ve çalışma şartlarından şikayet eden gardiyanlar geçen yıl da protesto gösterileri düzenlemişti.