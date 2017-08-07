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    Fransa'da "First Lady"e karşı onlarca imza toplandı

    AA
    07 Ağustos 2017 - 07:40Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 07:50

    Fransa'da bir dernek, cumhurbaşkanı eşine resmi statü verilerek bütçeden ödenek ayrılmasını öngören çalışmalara karşı imza kampanyası başlattı.

    Ülkede yolsuzluk ve usulsüzlüklere karşı farkındalık kampanyaları düzenleyen Ulusal Eşitlik Derneği yaptığı açıklamada, resmi statüsü bulunmayan "First Lady" için yasal çerçeve belirlenmesi ve bütçeden pay ayrılması yönünde devam eden komisyon çalışmalarına karşı çıkarak, başlattığı online imza kampanyasına 120 bin kişiden destek geldiğini duyurdu.

    Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'a halihazırda 3 yardımcı, 2 sekreter ve 2 koruma görevlisinin tahsis edildiğinin vurgulandığı açıklamada, "Yıllık yaklaşık 450 bin avroya mal olan bu hizmetlerin bedelinin devlet bütçesinden kesildiğini ve cumhurbaşkanı eşi statüsünün resmileşmesi durumunda hukuki bir yapıya kavuşarak ayrı bir bütçeyle halka çok daha fazla yük olacağı" savunuldu.

    Açıklamada ayrıca ordu başta olmak üzere, kamu harcamalarından tasarruf yaparak giderleri kısma hedefinde olan hükümetin, siyasi ahlak yasası çıkarma çalışmalarının da sürdüğü anımsatılarak, söz konusu çalışmanın bu hedeflerle tezat oluşturduğu kaydedildi.

    Fransa'da cumhurbaşkanı eşinin statüsü hakkında herhangi bir yasal düzenleme bulunmuyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, seçim kampanyası döneminde cumhurbaşkanı eşinin temsildeki yasal statüsü hakkındaki belirsizliğin ortadan kaldırılacağını söylemiş ve "Eğer seçilirsem bu konuda yasal çerçevenin belirlenmesi için bir çalışma yapılması talimatı vereceğim." ifadesini kullanmıştı.

    Etiketler: Fransa , first lady , Macron
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