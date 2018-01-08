Fransa’da Eleanor 6 ölüme yol açtı

FRANSA’da 36 bölgenin turuncu alarma geçmesine yol açan Eleanor kasırgası ülke genelinde hayatı felç etti. Kasırga, ağaçların devrilmesine, çatıların uçmasına neden oldu. Burgundy bölgesindeki yerel kaynaklara göre, geçen perşembe gününden beri kayıp olan 80 yaşındaki bir adamın cesedi Ternin Nehri’nde bulundu. Bununla birlikte kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükselirken, 25 kişi de yaralandı.

Ülkede maddi hasara da yol açan kasırga, evleri kış gününde elektriksiz bıraktı. Resmi verilere göre, 35 bin hane halkının elektrik kesintileri oldu. Ülkede parklar ve kamuya açık birçok alan geçici süreliğine kapatıldı.

Kasırganın neden olduğu hasarın 200 milyon euro olduğunu tahmin ediliyor.