Fransa'da araç pizza dükkanına daldı: Ölü ve yaralılar var

8 yaşında bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği, en az 5 kişinin ise yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aracın sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.

Fransa yakın bir zaman dilimi içerisinde araçların silah olarak kullanıldığı saldırıların da aralarında bulunduğu bir dizi terör eylemiyle karşı karşı kalmıştı. Geçen yıl Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde gerçekleştirilen Bastille Günü kutlamaları benzer bir saldırıya hedef olmuş. Dünyayı ayağa kaldıran saldırıda 84 kişi hayatını kaybetmişti.