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    Fransa'da araç pizza dükkanına daldı: Ölü ve yaralılar var

    Hürriyet Haber
    14 Ağustos 2017 - 23:04Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 23:28

    Fransa'da başkent Paris'in doğusunda bulunan Sept-Sorts kasabında bir araç pizzacıya daldı. Olayın bir kaza mı yoksa saldırı sonucu bu yaşandığını bilinmiyor. Ancak Fransız medyasına yansıyan bazı haberlerde; sürücünün aracı kasten pizzacıya doğru sürdüğü öne sürüldü.

    8 yaşında bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği, en az 5 kişinin ise yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aracın sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.

    Fransa yakın bir zaman dilimi içerisinde araçların silah olarak kullanıldığı saldırıların da aralarında bulunduğu bir dizi terör eylemiyle karşı karşı kalmıştı. Geçen yıl Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde gerçekleştirilen Bastille Günü kutlamaları benzer bir saldırıya hedef olmuş. Dünyayı ayağa kaldıran saldırıda 84 kişi hayatını kaybetmişti.

    Etiketler: fransa , paris , pizza , Pizza
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