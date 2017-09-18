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    Fransa’da Amerikalı turistlere asitli saldırı

    Hürriyet Haber
    18.09.2017 - 01:41 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 01:43

    Fransa’nın Marseille kentinde değişim öğrencisi olarak bulunan Amerikalı 4 genç kız, şehirdeki Gare de Marseille-Saint-Charles tren istasyonunda asitli saldırıya uğradı.

    Amerikalı Boston Collage okulunda eğitim gören ve Fransa’nın güneyindeki Marseille şehrine değişim öğrencisi olarak gelen 4 genç kızdan ikisi, uğradıkları asitli saldırı sonucu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, 4’ü de 20’li yaşlarda olan genç kızlardan ikisinin yüzünde yanıklar oluştuğu bildirildi. Boston Collage, genç kızların isimlerini Courtney Siverling, Charlotte Kaufman, Michelle Krug ve Kelsey Kosten olarak açıkladı.

    Fransız savcılar, asitli saldıyı bir terör eylemi olarak değerlendirmedi. Saldırının 41 yaşında, akli dengesi yerinde olmayan bir kadın tarafından gerçekleştirildiği ve saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.

    Saldırıda temizlik için kullanılan ve hidrolik asit içeren bir maddenin kullanıldığı belirtilirken, saldırgan kendi elinde oluşan yanıkları da sosyal medya hesabından paylaştı.

    Etiketler: Fransa , Marseille , Boston Collage , asitli saldırı
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