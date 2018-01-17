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    Fransa’da 53 yıllık havaalanı projesi iptal edildi

    İHA
    17.01.2018 - 17:23 | Son Güncelleme:

    Fransa Başbakanı Edouard Philippe, 1965 yılından bu yana yapılması planlanan havaalanı projesini iptal ettiklerini açıkladı.

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    • Fransa’da 53 yıllık havaalanı projesi iptal edildi
    • Fransa’da 53 yıllık havaalanı projesi iptal edildi
    • Fransa’da 53 yıllık havaalanı projesi iptal edildi
    • Fransa’da 53 yıllık havaalanı projesi iptal edildi

    NOTRE-Dame-des-Landes kentinde yapımı projelendirilen havaalanı 53 yıldır süren karşıt eylemler sebebiyle iptal edildi. Şubat 2008’de kamu yararına ihtiyaç olduğuna karar verilen ve 2017 yılında açılması beklenen havaalanına karşı çıkan antikapitalist eylemciler, 2009’dan beri bölgede kamp kurmuştu. 2012 yılında 28 gün süren açlık grevi sonucunda proje durdurulmuş, daha sonra tekrar başlanıp kamp kuran antikapitalist gruplar devlet müdahalesiyle ‘Sezar operasyonu’ yapılarak çıkartılmıştı.

    YÜZDE 55 ‘YAPILSIN’ DEMİŞTİ
    Hukuki yollarla da proje iptali isteyen eylemciler, yargıdan da taleplerinin reddini görünce, 2016 yılında 15 bin ile 50 bin arası katılımcıyla yasa dışı eylem gerçekleştirildi. Bunun üzerine dönemin Cumhurbaşkanı François Hollande bölgede oylama gerçekleştirerek yüzde 55 “Havaalanı yapılsın” cevabı aldı ve tekrar çalışmalara başlanacağı duyuruldu.
    Ancak Başbakan Edouard Philippe, önce 3 arabulucu görevlendirdi ve görüşmelerin sonunda projenin iptalini duyurdu.

    Etiketler: FRANSA
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