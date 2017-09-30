Fransa’da 300 bin yaşlı ‘sosyal ölü’ var

ARAŞTIRMA sonucunda bu yaş grubundaki insanların yüzde 38’inin, ‘yalnızlık ve izolasyon’dan şikayetçi olduğu belirlendi. Yaşlıların yüzde 35’inin ‘sorunlarını paylaşacak kimse bulamadığı’ bildirilen araştırmada, 300 bin insanın kimseyle iletişim kurmadığı için sosyolojik olarak ‘sosyal ölü’ şeklinde tanımlanabileceği belirtildi.

Yaşlıların yüzde 93’ünün ‘mutlu’ olduğunu ifade ettiği kaydedilen araştırmada, yüzde 28’inin ise kendisini ‘faydasız’ hissettiği bildirildi.

Araştırmada, yaşlıların yüzde 96’sının yalnızlıklarını alışveriş yaparak aşabileceklerine inandığı, yüzde 48’inin ise aile üyeleriyle daha çok iletişim içinde olmak istediği belirlendi.

Yaşlıların içinde bulundukları durumun 85 yaşından sonra daha da kötüleştiği kaydedildi.