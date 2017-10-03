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    Fransa'da 3 Türk'ün öldüğü yangınla ilgili gözaltına alınan kişi suçunu itiraf etti

    Hürriyet Haber
    03.10.2017 - 20:28 | Son Güncelleme:

    Fransa'nın Mulhouse kentinde önceki gece meydana gelen yangınla ilgili gözaltına alınan 28 yaşındaki gencin, sorgu sırasında suçunu itiraf ettiği açıklandı.

    Fransız medyasının adli kaynaklara dayandırdığı haberlerde, yangın gecesi gözaltına alınan kişinin suçunu itiraf ettiği belirtildi.

    28 yaşında olan ve aynı binada yaşadığı açıklanan kişinin, yangın gecesi sigara izmaritini binanın bodrum katına attığı ve yangına sebebiyet verdiği kaydedildi. Yerel DNA gazetesi, zanlının, hakkında dava açılmak üzere savcılığa sevk edildiğini yazdı.

    Mulhouse Cumhuriyet Savcısı Dominique Alzeari, dün düzenlediği basın toplantısında, "Yangının büyük olasılıkla kundaklama olduğunu düşünüyoruz. Elimizdeki tüm bulgular bizi bu kanıya götürüyor" demişti. Yangın sırasında bölgede bulunan ve 2 saat içinde gözaltına alınan 28 yaşındaki kişinin en önemli şüpheli olduğunu açıklayan Alzeari, şüphelinin kundaklama ve haneye tecavüz gibi suçlardan sabıkasının bulunduğu bilgisini vermişti.

    Mulhouse'un Bourtzwiller Mahallesi'nde meydana gelen yangında Ertunç ve Aksu ailelerine mensup 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de ağır yaralanmıştı. Toplam 5 kişinin yaşamını yitirdiği yangında 8 kişi de yaralanmıştı.

    Etiketler: Mulhouse , Fransa , yangın
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