Fransa’da 3 bin ton veremli et marketlerde satışta

HAFTALIK Le Canard Enchaine gazetesinde yer alan habere göre, Fransa’da her yıl verem hastalığına yakalanan yaklaşık 8 bin büyükbaş hayvan kesilerek satışa sunuluyor. Bu hayvanlardan elde edilen 3 bin ton hastalıklı etler de Fransa’daki marketlerde kaliteli et kategorisinde ve yüksek fiyattan satılıyor.

Avrupa Birliği (AB) yasalarına göre, hastalıklı hayvanlardan elde edilen etlerin üzerinde ‘tüketime elverişsiz olduğu’ ibaresinin yer alması gerekiyor. Fransa’da satılan etlerin kaynağının belirtilmesi zorunlu olmasına rağmen veremli etlerin satışında bu yönde bir uyarının yer almadığı da ifade edildi. Fransız kamuoyu, önceki yıllarda da deli dana hastalığı ve at etinden üretilmiş lazanya skandalı ile tartışmalara sahne olmuştu.