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    Fransa’da 18.500 kişi ‘radikal’ şüphesiyle izleniyor

    AA
    16 Ağustos 2017 - 10:44Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 10:44

    Fransa’da radikalleştiği iddiasıyla izlenenlerin sayısının 18 bin 500’ü geçtiği bildirildi.

    FRANSA İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada, radikalleşerek terör eylemi düzenleme ihtimali bulunduğu düşünülen kişi sayısının son iki yılda yüzde 60 artış gösterdiğini kaydetti. Bu kapsamda ‘Fiş S’ olarak tabir edilen program çerçevesinde 18 bin 500’den fazla kişinin takip edildiği bilgisini paylaşan Collomb, bu rakamın sürekli olarak arttığını vurguladı. Collomb, ilgili kurumlarının değerlendirmesiyle listeye alınanların yanı sıra listeden çıkarılan kişiler olduğunu da ifade etti.
    Daha önce de Suriye ve Irak’ta yabancı terörist savaşçı olarak bulunan 217 kişinin Fransa’ya geri döndüğü ve bunların bir kısmının gözaltına alındığı açıklanmıştı. Fransa’da, 7 Ocak 2015’te Charlie Hebdo saldırısıyla başlayan süreçte pek çok terör eylemi düzenlenmiş ve olağanüstü hal ilan edilmişti.

    Etiketler: Gerard Collomb , Fransa , Terör
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