"Fransa ziyareti referandumla alakalı değil"

Abadi'nin makamından Cumartesi günü yapılan açıklamada, daveti, Bağdat'ta bulunan Fransız dışişleri ve savunma bakanlarının ilettiği bildirildi.

Davetin amacının ise "ikili ilişkileri güçlendirmek ve terörle mücadele çabalarının yoğunlaştırılması" olduğu belirtildi.

Fransa cumhurbaşkanlığından bir kaynak, Macron'un Abadi'yi 5 Ekim tarihinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki referandumu hakkında görüşmek üzere Paris'e davet ettiğini söylemişti.

Abadi'nin açıklamasında, iki liderin referandumdan sonra yaptıkları telefon konuşmasında Kürt halkının haklarının tanınması gerekliliği gibi bir konuya değinmedikleri belirtildi.