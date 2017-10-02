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    Hürriyet >Dünya>"Fransa ziyareti referandumla alakalı değil"

    "Fransa ziyareti referandumla alakalı değil"

    Hürriyet Haber
    02.10.2017 - 10:13 | Son Güncelleme:

    Irak Başbakanı Haydar Abadi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan aldığı ziyaret davetinin geçen hafta yapılan Kürt bağımsızlık referandumu ile bağlantılı olmadığını açıkladı.

    Abadi'nin makamından Cumartesi günü yapılan açıklamada,  daveti, Bağdat'ta bulunan Fransız dışişleri ve savunma bakanlarının ilettiği bildirildi.

    Davetin amacının ise "ikili ilişkileri güçlendirmek ve terörle mücadele çabalarının yoğunlaştırılması" olduğu belirtildi.

    Fransa cumhurbaşkanlığından bir kaynak, Macron'un Abadi'yi  5 Ekim tarihinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki referandumu hakkında görüşmek üzere  Paris'e davet ettiğini söylemişti.

    Abadi'nin açıklamasında, iki liderin referandumdan sonra yaptıkları telefon konuşmasında Kürt halkının haklarının tanınması gerekliliği gibi bir konuya değinmedikleri belirtildi.

    Etiketler: Irak , Fransa , Macron
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