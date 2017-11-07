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    Fransa Türkiye'den 'Paris keşifçisinin' iadesini talep etti

    Hürriyet Haber
    07.11.2017 - 13:27 | Son Güncelleme:

    Fransız soruşturmacılar 2015'te 130 kişinin öldüğü Paris saldırıları soruşturması kapsamında Türkiye'de tutuklu olan terör örgütü DEAŞ üyesi Ahmed Dahmani'nin kendilerine teslim edilmesini istedi.

    AFP'ye konuşan konuya yakın kaynaklar 2015'teki Paris saldırılarını inceleyen Fransız soruşturmacıların Fas asıllı Belçika vatandaşı Ahmed Dahmani'nin kendilerine teslim edilmesini Türk yetkililerden istediğini söyledi.

    Paris 'te 130 kişinin öldüğü terör örgütü DEAŞ saldırılarının yaşayan tek faili Salah Abdeslam'ın ortağı olan 28 yaşındaki Dahmani'nin militanlara lojistik yardım yaptığından şüpheleniliyor.

    Antalya'da yakalanan Dahmani'ye Türk yargısı 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'sahte pasaport temin etmek' suçlarından 10 yıl 9 ay hapis cezası vermiş, Dahmani ise masum olduğunu savunarak Belçika'ya iadesini istemişti.

    Fransız soruşturmacıların 23 Mayıs'ta Dahmani hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkardığı da belirtildi.

    Geçmişinde adi suçlardan sabıkaları olan Dahmani Paris ve 2016 Brüksel saldırılarının faillerinin yaşadığı Brüksel'in Molenbeek bölgesinden.

    Brüksel'de üzerindeki bombayı patlatmakta başarısız olarak yakalanan Muhammed Abrini, Dahmani'nin 'çocukluk arkadaşı' olduğunu söylemişti.

    AFP'ye konuşan kaynak Dahmani'nin evinde paris saldırılarından 2 ay önce bir çalıntı araç ihbarı nedeniyle yapılan aramada Salah Abdeslam'ın patlayıcı yapmak için malzemeleri aldığı Fransa'daki dükkan hakkında ayrıntıların olduğu bir belge bulunduğunu söyledi.

     

    Etiketler: saldırı
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