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    Fransa, TÃ¼rkiyeâ€™den Dahmaniâ€™yi istedi

    GÃ¼ven Ã–ZALP / BRÃœKSEL Â
    08.11.2017 - 00:16 | Son GÃ¼ncelleme:

    PARÄ°Sâ€™te 130 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi 2015â€™teki terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmayÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Fransa, TÃ¼rkiyeâ€™de tutuklu bulunan Fas kÃ¶kenli BelÃ§ika vatandaÅŸÄ± Ahmed Dahmaniâ€™yi istedi. Dahmani, Paris saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± konusunda en fazla bilgiye sahip isimlerden biri olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

    Fransaâ€™nÄ±n geÃ§tiÄŸimiz aylarda hakkÄ±nda uluslararasÄ± tutuklama emri dÃ¼zenlediÄŸi 28 yaÅŸÄ±ndaki Dahmani, Paris saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n tek canlÄ± faili olan Salah Abdeslam ile yakÄ±n baÄŸlantÄ±ya sahip. Dahmani, Paris saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan, 14 KasÄ±m 2015â€™te, Amsterdam Ã¼zerinden TÃ¼rkiyeâ€™ye geÃ§miÅŸti. Sahte pasaportla TÃ¼rkiyeâ€™ye giriÅŸ yaptÄ±ktan iki gÃ¼n sonra Suriyeâ€™ye geÃ§mek iÃ§in hazÄ±rlÄ±k yaparken TÃ¼rk gÃ¼venlik birimleri tarafÄ±ndan Antalyaâ€™da yakalanan Dahmani ile beraberindeki iki kiÅŸi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma ve belgede sahtecilik suÃ§uyla 10 yÄ±l 9 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±. Dahmaniâ€™nin iadesini isteyen Ã¼lkeler arasÄ±nda BelÃ§ika da var.

    Etiketler: gazetehaberleri , Ahmed Dahmani
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