Fransa, TÃ¼rkiyeâ€™den Dahmaniâ€™yi istedi

Fransaâ€™nÄ±n geÃ§tiÄŸimiz aylarda hakkÄ±nda uluslararasÄ± tutuklama emri dÃ¼zenlediÄŸi 28 yaÅŸÄ±ndaki Dahmani, Paris saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n tek canlÄ± faili olan Salah Abdeslam ile yakÄ±n baÄŸlantÄ±ya sahip. Dahmani, Paris saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan, 14 KasÄ±m 2015â€™te, Amsterdam Ã¼zerinden TÃ¼rkiyeâ€™ye geÃ§miÅŸti. Sahte pasaportla TÃ¼rkiyeâ€™ye giriÅŸ yaptÄ±ktan iki gÃ¼n sonra Suriyeâ€™ye geÃ§mek iÃ§in hazÄ±rlÄ±k yaparken TÃ¼rk gÃ¼venlik birimleri tarafÄ±ndan Antalyaâ€™da yakalanan Dahmani ile beraberindeki iki kiÅŸi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma ve belgede sahtecilik suÃ§uyla 10 yÄ±l 9 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±. Dahmaniâ€™nin iadesini isteyen Ã¼lkeler arasÄ±nda BelÃ§ika da var.