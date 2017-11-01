Fransa liderinden Türkiye açıklaması

DIŞLAMAK İŞE YARAMIYOR: Otoriter rejimlerin ya da hoşgörüsüz demokrasilere yönelik hayranlığın geri dönüşüne tanıklık edildiğini ve temel haklara saygı göstermeyenleri dışlamanın hiçbir şeye yaramadığını vurgulayan Macron, Rusya ve Türkiye’nin tarihlerinin, coğrafyalarının, edebiyatlarının Avrupa’yla bağlantılı olduğunu belirterek, “Rusya’nın ya da Türkiye’nin kaderi Avrupa’ya sırtını dönerek inşa edilmeyecektir” diye konuştu.



ULUSLARI BUNU HAK EDİYOR: ‘Herkesle konuşulması gerektiğini’ kaydeden Macron, “Ulusları bunu hak ediyor. Vatandaşları Avrupalı. Liderlerinin tercihleri ne olursa olsun bu ülkelerin vatandaşları onlar için mücadele etmemizi hak ediyor. Bunu yapacağız ve yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.