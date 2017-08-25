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    Fransa ile Polonya ekseninde de kriz

    Hürriyet Haber
    25 Ağustos 2017 - 22:56Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 22:56

    Fransa ile Polonya arasında ‘işçi’ krizi çıktı. AB’nin kuralları kapsamında birliğin yeni üyelerinden zengin üye ülkelere giden geçiçi işçiler, vergilerini vatandaşı oldukları ülkeye ödemeye devam ederken, gelişmiş ülkelerde çalışabiliyor. Batı’daki vergilerin yüksek olması nedeniyle işçilerin de ücret talebi yüksek olduğu için işverenler, doğudan gelen ucuz işçileri tercih ediyor. AB’de şimdi söz konusu kuralın değişmesi tartışılıyor.

    Ancak Batı’ya en çok ucuz işçi gönderen ülke Polonya, yasanın değişimine karşı. Fransa ise geçici işçilere tanınan 2 yıllık sürenin bire indirilmesini talep ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün Bulgaristan’a yaptığı ziyarette “Polonya kendisini Avrupa’dan izole etmeye karar verdi. Polonya, Avrupa’ya yol gösterebilecek bir ülke değil. Polonya, birçok konuda Avrupa’nın çıkarlarına aykırı gitmeye karar verdi” dedi. Polonya Başbakanı Beata Szydlo ise “Belki de onun (Macron) küstah yorumları siyasi tercübesizliğinden kaynaklanıyor” diye cevap verdi.

    Etiketler: Fransa , Polonya , gazetehaberleri
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