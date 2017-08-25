Fransa ile Polonya ekseninde de kriz

Ancak Batı’ya en çok ucuz işçi gönderen ülke Polonya, yasanın değişimine karşı. Fransa ise geçici işçilere tanınan 2 yıllık sürenin bire indirilmesini talep ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün Bulgaristan’a yaptığı ziyarette “Polonya kendisini Avrupa’dan izole etmeye karar verdi. Polonya, Avrupa’ya yol gösterebilecek bir ülke değil. Polonya, birçok konuda Avrupa’nın çıkarlarına aykırı gitmeye karar verdi” dedi. Polonya Başbakanı Beata Szydlo ise “Belki de onun (Macron) küstah yorumları siyasi tercübesizliğinden kaynaklanıyor” diye cevap verdi.