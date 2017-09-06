Fransa, İHA’ları silahlandırma kararı aldı

FRANSA Savunma Bakanı Florence Parly, Toulon’daki Savunma Üniversitesinde yaptığı konuşmada, “Keşif ve gözetleme için kullandığımız insansız hava araçlarımızı silahlandırma sürecini başlatmaya karar verdim” dedi.

Fransa’nın ABD’den satın aldığı altı İHA’ya 2019’da güdümlü silah sistemleri takacaklarını bildiren Parly, İHA’ların Fransız ordusunun görev yaptığı bölgelerde silahlı terörist gruplar için sürekli bir tehdit oluşturacağını kaydetti.

Silahlı İHA’lar halihazırda bazı ordular tarafından, Yemen, Suriye, Irak, Somali, Afganistan ve Pakistan’daki çatışma alanlarında kullanılıyor.