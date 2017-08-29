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    Fransa eğitime ayırdığı payı artırdı

    AA
    29 Ağustos 2017 - 14:10Son Güncelleme : 29 Ağustos 2017 - 14:10

    Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, 2018 bütçesinde Eğitim Bakanlığına ayrılan payın 1.2 milyar euro artırıldığını duyurdu.

    BAKAN Blanquer, yeni eğitim-öğretim yılının açılışı için Eğitim Bakanlığı’nda yapılan toplantıda bu yıl çok sayıda bakanlığın bütçesinde kesintiye gidildiğini hatırlattı ve “Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un isteği üzerine Eğitim Bakanlığına ayrılan pay ise 1.2 milyar euro artırıldı” dedi.

    Son artışla bakanlık bütçesinin 49.3 milyar eurodan 50.5 milyar euroya yükseldiğini belirten Blanquer, bakanlık olarak eğitim alanında çok sayıda değişikliğe gideceklerini, bunlar arasında yatılı eğitimi canlandırma, başarısız öğrencilere uygulanan yaz kurslarını daha kaliteli ve işlevli hale getirme, veliler ve öğretmenler arasındaki iletişimi yeniden düzenleme gibi konulara öncelik verileceğini açıkladı.

    Etiketler: Jean-Michel Blanquer , Fransa , eğitim bakanı
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