Fransa eğitime ayırdığı payı artırdı

BAKAN Blanquer, yeni eğitim-öğretim yılının açılışı için Eğitim Bakanlığı’nda yapılan toplantıda bu yıl çok sayıda bakanlığın bütçesinde kesintiye gidildiğini hatırlattı ve “Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un isteği üzerine Eğitim Bakanlığına ayrılan pay ise 1.2 milyar euro artırıldı” dedi.

Son artışla bakanlık bütçesinin 49.3 milyar eurodan 50.5 milyar euroya yükseldiğini belirten Blanquer, bakanlık olarak eğitim alanında çok sayıda değişikliğe gideceklerini, bunlar arasında yatılı eğitimi canlandırma, başarısız öğrencilere uygulanan yaz kurslarını daha kaliteli ve işlevli hale getirme, veliler ve öğretmenler arasındaki iletişimi yeniden düzenleme gibi konulara öncelik verileceğini açıkladı.