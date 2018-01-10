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    ‘Fransa dışarıdan imam istemiyor’

    AA
    10.01.2018 - 14:57 | Son Güncelleme:

    Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkanı Ahmet Oğraş, Fransa’nın din görevlilerinin Türkiye’den gelmesini istemediğini, bunun da dini hizmeti zorlaştırdığını söyledi.

    AHMET Oğraş, “Fransa din görevlilerinin Cezayir, Fas ve Türkiye’den gelmesini istemiyor. Bu da Fransa’daki Müslüman ve Türk vatandaşlarına yönelik dini hizmeti zorlaştırıyor. Fransa, Türkiye’den gelen din görevlilerin sayısını her yıl 5 kişi azaltıyor ve bunların yerleri doldurulmuyor” dedi.

    Fransız yetkililerin Türkiye’den gelen din görevlilerin yeteri kadar Fransızca bilmemesini gerekçe göstermesini eleştiren Oğraş, topluma doğru bir şekilde dini bilgiler vermenin öneminin gözardı edilmemesi gerektiğini söyledi.
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’la geçen haftaki Fransa ziyaretinde görüştüğünü ve bu konuyu da ele aldıklarını belirten Oğraş, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüşmesinde din görevliler konusunu görüştüğünü ve bu konuda beraber çalışma yapacaklarını söyledi. Din görevlisi yetiştirmek amacıyla İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesine bağlı olarak 2012 yılında açılan ve çeşitli nedenlerden dolayı eğitime ara veren Strazburg İlahiyat Fakültesi’nin tekrar açılabilmesi için de Erdoğan ve Macron’un gerekli çalışmaları yapacağını bana iletti” dedi.
    Fransa’nın Türkiye’den din görevlilerin gelmesini istememesi üzerine Strazburg İlahiyat Fakültesi’ne ağırlık verileceğini ve bunun önem arz ettiğini dile getiren Oğraş, böylece bu fakülteden mezun olanların Fransa’da din görevlisini olarak göreve başlayacaklarını kaydetti.

    Etiketler: imam , İSLAM KONSEYİ
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