Fransa BM'ye başvurdu

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Birleşmiş Milletleri acil durum toplantısına çağırdı.
Le Drian, Cezayir'de düzenlenen Batı Akdeniz ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'deki son gelişmelerin kaygı verici olduğunu kaydetti.
"Fransa, Suriye'deki durumdan ve bu durumun gittikçe kötüye gidişinden büyük kaygı duymaktadır" ifadelerini kullanan Le Drian, ülkedeki insani durumun görüşülmesi amacıyla BMGK'yı acil toplantıya davet edeceklerini söyledi.
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