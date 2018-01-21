Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Fransa BM'ye başvurdu

    Fransa BM'ye başvurdu

    AA
    21.01.2018 - 16:01 | Son Güncelleme:

    Fransa Birleşmiş Milletler'i (AB) Afrin için acil toplantıya çağırdı.

    Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Birleşmiş Milletleri acil durum toplantısına çağırdı.

    Le Drian, Cezayir'de düzenlenen Batı Akdeniz ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'deki son gelişmelerin kaygı verici olduğunu kaydetti.

    "Fransa, Suriye'deki durumdan ve bu durumun gittikçe kötüye gidişinden büyük kaygı duymaktadır" ifadelerini kullanan Le Drian, ülkedeki insani durumun görüşülmesi amacıyla BMGK'yı acil toplantıya davet edeceklerini söyledi.

     

    Ayrıntılar geliyor...

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri