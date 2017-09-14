Fransa başbakanı protestolara aldırmadı

BU tasarıya karşı olanların kamu düzeni içerisinde protesto gerçekleştirme hakları olduğunu dile getiren Philippe, “Ancak şunu söylemeliyim ki Fransa cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında bu tasarı, Sayın Macron tarafından kamuoyuna duyurulmuştu” dedi. Tasarının, konunun paydaşlarıyla yapılan pek çok toplantıda tartışıldığını da vurgulayan Philippe, “Tasarıyı 22 Eylül’de Bakanlar Kuruluna sunacağız ve Cumhurbaşkanı bunu imzalayacak. Tasarı eylül ayı sonunda yürürlüğe girecek” diye konuştu.

ON BİNLERCE FRANSIZ SOKAKLARDAYDI

Fransa’da hükümetin gerçekleştirmeyi amaçladığı yeni çalışma yasası reformuna ve bu tasarının hükümet kararnamesi yöntemiyle değiştirilmesinin planlanmasına karşı çıkanlar, ülkenin çeşitli kentlerinde önceki gün sokaklara dökülmüş, bazı çalışanlar da greve gitmişti.

Genel Emek Konfederasyonunun (CGT) çağrısıyla gerçekleşen gösterilerin bazılarında protestocular ile güvenlik güçleri arasında olaylar çıkmıştı.

CGT, ülke çapındaki eylem ve gösterilere yaklaşık 400 bin kişinin katıldığını açıklamıştı.

MACRON’A GÖRE KARŞI ÇIKANLAR ‘TEMBEL’

Diğer taraftan cumhurbaşkanlığı görevine geldiği günden beri ilk kez toplumsal bir eylemle karşılaşan Macron’un, Yunanistan ziyareti sırasında, çalışma yasası reformuna karşı çıkanları ‘tembel’ olarak nitelendirerek, “Fransa reformist bir ülke değildir. Reform yapmaz çünkü biz isyan ederiz, direniriz, kaçınırız. Böyleyiz biz” demişti.

CGT Genel Sekreteri Philippe Martinez ise Macron’un sözlerini ‘skandal’ olarak değerlendirmişti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Macron’la yarışan Sosyalist Partinin adayı Benoit Hamon da “Asıl tembeller, hayatları için çalışmak zorunda olmayan zengin bireylerdir” demişti.

HALKIN YÜZDE 58’İ KARŞI ÇIKIYOR

Harris Interactive’in yaptığı araştırmaya göre, Fransızların yüzde 58’i çalışma yasasının değiştirilmesini istemiyor. Halkın yüzde 71’i yapılacak değişikliklerin sendikaların gücünü azaltacağı görüşünü paylaşırken, yarısından fazlası da işçilerin çalışma koşullarının kötüleşeceğini düşünüyor. Yasanın, 36 değişiklik öngören 5 kararname ile değiştirilmesi bekleniyor.

BENZERİ SÖZLERİ DEMİREL DE KULLANMIŞTI

Fransa Başbakanı Edouard Philippe’in ‘protesto yapmanın temel bir hak’ açıklaması, Türkiye’nin eski başbakanlarından Süleyman Demirel’in “Yollar yürümekle aşınmaz” sözlerini anımsattı. 1968 yılında işçi ve öğrenci eylemleri karşısında Demirel, “Yollar yürümekle aşınmaz” demişti. Bu arada Hürriyet yazarı Faruk Bildirici, Demirel’in asıl kullandığı ifadenin “Sokaklar eskimez, takati olan yürür” olduğunu yazmıştı.