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    Fransa, Afrin için çağrı yapmıştı... BMGK kararını verdi

    Hürriyet Haber
    21.01.2018 - 21:28 | Son Güncelleme:

    Fransa'nın, Birleşmiş Milletleri Güvenlik Konseyi'ni (BMGK), Afrin için acil toplantıya çağırmasının ardından yarın için toplantı kararı çıktı.

    Fransa, Birleşmiş Milletleri Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırmıştı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "tarafların çatışmaya bir son vermeleri ve bölgeye insani yardım ulaşımı sağlamaları gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

    "FRANSA'NIN BİZE DESTEK VERMESİNİ BEKLERİZ"

    Türkiye ve Fransa'nın her alanda ilişkilerinin iyi olduğunu ve sık sık liderler düzeyinde temasların gerçekleştiğini vurgulayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fransa'dan böyle bir durumda ancak bize destek vermesini bekleriz. Terör örgütünün yanında olmasını istemeyiz. Fransa özellikle YPG'nin Suriye için oluşturduğu riski en az bizim kadar bilen bir ülkedir." demişti.

    Bakan Çavuşoğlu, "Eğer Fransa veya bir başka ülke bu konuyu BM'ye götürecek olursa bizim gözümüzde müttefikinin yanında yani bizim yanımızda değil de bir terör örgütünün yanında olan ülke durumuna düşer ve bundan sonra bizden de böyle muamele görür" diye konuşmuştu. 

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    Etiketler: Afrin
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