Franklin Templeton Gözde Girişim’e ortak oluyor

Franklin Templeton Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., mevcut yatırımların ve gelecekteki yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ile ilgili stratejilerin geliştirilmesi ve Gözde Girişim’in yatırımcı tabanının genişletilmesi konularında Gözde Girişim Yönetim Kurulu’na danışmanlık hizmeti verecek.

Dünyanın sayılı yatırım danışmanlığı şirketlerinden biri olan Templeton Emerging Markets Group ile yapılan bu işbirliği ile Gözde Girişim’in azınlık hissedarları da dahil olmak üzere tüm hissedarlarına ve Türk ekonomisine orta ve uzun vadede önemli faydalar sağlanması amaçlanıyor.

Templeton Emerging Markets Group Özel Stratejiler Direktörü Greg Konieczny konuyla ilgili: "Gözde Girişim ile çalışacak olmaktan çok büyük heyecan duyuyoruz ve bu birlikteliğimizin Gözde Girişim’in uluslararası arenada görünürlülüğünü artıracağına inanıyoruz.

Gözde Girişim’e Türkiye'de ve küresel pazarlarda umut vadeden şirketlere yatırım fırsatlarını belirlemede yardımcı olmak için sabırsızlanıyoruz ve Borsa İstanbul'un en çok tercih edilen şirketlerinden biri olma hedefini destekliyoruz." açıklamasını yaptı.

Franklin Templeton Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. CEO'su Erman Kalkandelen, şunları ekledi: "Kurumsal yabancı yatırımcılar, özellikle Türkiye gibi orta sınıfın güçlendiği ve milli gelirin arttığı ülkelerde değer yaratabilecek, büyüme hızı yüksek şirketlere yatırım yapmak istiyorlar. Fakat, gelecek vadeden bu şirketlerden bazıları halka kapalı ve yatırımcılar için ulaşılması güç durumda.

Gözde Girişim’in yalın şirket yapısı ve güçlü yönetimi, yatırımcıların tek şirket üzerinden bir sepet halinde bu şirketlerde pozisyon alıp uzun vadeli getiri sağlayabilmeleri için iyi bir alternatif”.