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    Frankfurt’tan 70 bin kişi tahliye edilecek

    AA
    31.08.2017 - 10:37 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 10:37

    Almanya’nın Frankfurt kentinde yapılan kazı çalışmaları sırasında bulunan İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bombanın etkisiz hale getirilmesi için pazar günü yaklaşık 70 bin kişinin geçici bir süre bölgeden tahliye edileceği belirtildi.

    FRANKFURT Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Westend semtinde bulunan bomba, etkisiz hale getirilmeden önce bölgede 1.5 kilometre çapındaki tüm binalar boşaltılacak. Söz konusu binalar arasında emniyet müdürlüğü binası da olacak. İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bombanın etkisiz hale getirilmesi için pazar günü yaklaşık 70 bin kişi geçici süreyle bölgeden tahliye edilecek. 

    Açıklamada, 1.8 ton ağırlığındaki bombanın İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz bombardıman uçaklarından atılan HC-4000 modeli olduğu belirtildi.
    Almanya’da zaman zaman İkinci Dünya Savaşı’ndan kalan bombalara rastlanıyor. 2016 yılı sonunda Augsburg kentinde bulunan bir bombanın etkisiz hale getirilmesi sırasında yaklaşık 54 bin, geçen mayıs ayında da Hannover kentinde başka bir bombanın etkisiz hale getirilmesi sırasında 50 bin kişi evlerinden tahliye edilmişti.

    Etiketler: Frankfurt , bomba , tahliye
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