Frankfurt’ta şiirli günler

İlk şiiri 1961 yılında yayınlanan Telli, 1960 sonrası toplumcu gerçekçi şiirimizin önde gelen isimleri arasında yer alıyor. Çeşitli müzisyenlerce bestelenen şiirlerinden bir bölümü de özgün müziğin sevilen şarkılarının sözlerini oluşturuyor.

Ünlü şairin katılacağı ilk etkinlik Frankfurt yakınlarındaki Hattersheim’da, Alevi Kültür Merkezi’nde (AKM) 7 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan şiir dinletisi. ‘Reinstr. 3, 6575 Hattersheim’ adresindeki AKM salonunda saat 17.00’den itibaren gerçekleştirilecek dinletiye Frankfurt’un sevilen müzisyenleri Özgür Murat ile Mehmet Ali eşlik edecek.

EDEBİYAT BULUŞMASINA KATILACAK

İkinci dinleti 8 Ekim Pazar günü Offenbach’taki Türk Alman Klübü’nde ‘Hayat Şiirini Arıyor’ başlığı altında gerçekleştirilecek. ‘Stralenberger Str. 129, Offenbach’ adresindeki klüp lokalinde düzenlenecek etkinlik saat 16.00’da başlayacak. Telli, daha sonra Frankfurt’ta Alevi Kültür Merkezi’nde Frankfurt Kitap Fuarı kapsamında gerçekleştirilecek ‘Edebiyat Buluşması’na konuk olarak katılacak. ‘An der Steinmühle 16, Frankfurt’ adresindeki AKM salonunda düzenlenen şiir dinletisi ve edebiyat söyleşisi 13 Ekim Cuma günü saat 19.30’da başlayacak. Sanatçı Aysun Algün Kalmik ise dinletiye Telli’nin şiirlerinden bestelenen şarkılarla eşlik edecek.