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    Frankfurt’ta seminer verecek

    Hürriyet Haber
    11.11.2017 - 10:32 | Son Güncelleme:

    ‘Mucize Tedavi’ adlı kitabın yazarı Psikolog Serpil Arşıray, Frankfurt’ta ‘kişisel gelişim ve kendini iyileştirme’ konulu seminer verecek.

    Frankfurt’ta seminer verecekSEMİNERİN içeriğine ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi: “Kendini tanıma, insanın psikolojik ve fiziksel açıdan kendinde olanları bilmesi, kendinde olanların farkında olması ve bunları doğru değerlendirmesi ile ilgilidir. Bir insanın fiziksel özelliklerini, duygularını, düşüncelerini, istek ve gereksinimlerini, güçlü ve zayıf yönlerini, amaç ve değerlerini, yeteneklerini ve becerilerini bilmesi ve bunların farkında olmasını ifade eder. Kendisini iyi tanıyan bir insan yaşayacakları karşısında neler hissedeceğini, neler düşüneceğini ve nasıl davranacağını öngörebilir.”

    Frankfurt’ta seminer verecek

    İSTEYEN HERKES KATILABİLECEK
    1 Aralık’ta Frankfurt’ta Höhenstraße 44’deki Türk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek seminer saat 19.00’da başlayacak. Herkese açık olan seminere katılım ücretsiz olacak.

     

    Etiketler: Serpil Arşıray
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