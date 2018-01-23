Frankfurt’ta ikinci Eğitim Fuarı

ANA teması meslek eğitimi olacak fuarda, Sanayi ve Ticaret Odası (İHK), İş Bulma Kurumu (Jobcenter), Frankfurt Havaalanı Fraport gibi kurumların da arasında bulunduğu çeşitli şirket ve kuruluşlar tarafından standlar kurulacak, gençlere kurum ve meslek tanıtımları yapılacak. Staj olanakları hakkında da bilgi verilecek fuarda, aynı zamanda staj başvuruları da alınacak. Fuarda ayrıca çeşitli uzman konuşmacıların eğitim ve meslek eğitimi konularında sunumları olacak. Rhein-Main bölgesinde bulunan meslek okulları ve yüksek okullardaki eğitim sistemi, ağırlık konuları ve çalışma yöntemleriyle özgeçmiş hazırlanması ve iş başvurularında dikkat edilmesi gerekenler gibi konularda bilgilendirmeler yapılacak.

BU FUAR ÇOK ÖNEMLİ

Türk-Alman Eğitim Platformu, fuarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “50 kadar sivil toplum kuruluşunun katılacağı fuarda Türk ve Türkiye kökenli öğrenci ve gençlerin eğitimleri, karşılaştıkları sorunların çözümü gibi önemli konuları veliler, öğrenciler, öğretmenler ve işveren pozisyonundaki kurumlar nezdinde vurgulamak ve birlikte çözüm yolları bulmak istiyoruz. Karşılaşılan sorunlara ortak bir bakış açısı geliştirmek için Eğitim Fuarı çok önemlidir. Eğitim Fuarı’nın hazırlıkları ve organizasyonu için başta Türk-Alman Eğitim Platformu Hessen olmak üzere sivil toplum kuruluşları, öğretmen ve üniversiteli ögrenci birliklerimiz çok yoğun ve yorucu, ancak özveri gerektiren büyük bir çaba sarfettiler. Söz konusu fuar, öğrencilerimizin eğitimleri esnasında karşılaştıkları sorunların yanında, iş hayatlarının ilk döneminde yaşayacakları zorluklarla baş edebilmeleri ve bunları aşabilmeleri açısından çok büyük önem taşımaktadır.”

Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ile Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann’ın da katılması beklenen fuara giriş ücretsiz olacak.