Frankfurt’ta 60 bin kişi tahliye ediliyor

FRANKFURT’taki kentindeki Wismarer Caddesi’nde yapılan şantiye çalışmaları sırasında İngilizlere ait İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bomba tespit edildi. 1.5 tonluk bombanın etkisiz hale getirilmesi için yaklaşık 60 bin kişinin bölgeden tahliye edilmesine karar verildi. Tahliye çalışmaları bu sabah erken saatlerde başladı. Bölge halkı özel araçlarla, otobüslerle riskli alanın dışına çıktı. Bölgeyi terk etmek istemeyenleri belirlemek için ısıya duyarlı kameralar kullanılıyor.

Tahliye sırasında polis de sıkı güvenlik önlemi aldı. Bombayı imha çalışmalarını dört saati bulması bekleniyor.

Bu arada Mayıs 2017 tarihinde Vahrenwald bölgesindeki bir sitede inşaat öncesi yapılan çalışmalar sırasında patlamamış bombanın keşfedilmesinin ardından 50 binden fazla kişinin Hannover’den ayrılması istenmişti.





