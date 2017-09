Frankfurt Kitap Fuarı’nda aşk yemeği keşkek

Kitap fuarlarını her zaman çok sevmiş ve elimden geldiği kadar da katılmaya çalışmışımdır. Bence bu fuarlar okuyucuyla kitapları ve yazarları buluşturmanın, kitabın sıcaklığını yaymanın eşsiz bir yöntemidir ve bu yüzden de ayrıca değerlidir.

İşte bu fuarlardan biriydi geçen ay Frankfurt’ta düzenlenen kitap fuarı. Ben, Kültür Bakanlığı Gönüllü Tanıtım Elçisi olarak katıldım etkinliğe.

Katılmakla kalmayıp bir de yemek şovu yaptım. Hem en önemli yemeklerimizden biri olan keşkek pişirdim hem de şovumu izlemeye gelen kalabalığa Türk mutfağı hakkında bilgiler vermeye çalıştım.



BUĞDAY ‘KADIN’ ET ‘ERKEK’



Bu çok yorucu ama aynı zamanda keyifli görevi yaparken aklımda hep yemeğin bir kültür öğesi olarak ülkelerin tanıtımında üstlendiği eşsiz görev vardı.

2011 yılında UNESCO tarafından “Somut Olmayan Kültür Mirası” listesine alınan keşkek, yapımı çok emek isteyen, uzun süren bir yemek. Aynı zamanda bir aşk yemeği. Keşkeğin içindeki buğday kadını, et de erkeği temsil eder.

Keşkeğin yapımı, kadınla erkeğin muhteşem uyumuyla mümkündür. Kadın eti pişirir, hazırlıkları yapar, erkek de saatler süren pişirme sırasında buğdayı tokaçla döver.

Kadın, pişirme sırasında zaman zaman ocağın başına gelir ve yemeğin kıvama gelip gelmediğine bakar.

Yani keşkek, geleneksel olarak erkekle kadının birlikte yaptığı, aşkla harmanlanmış bir yemektir.

Ben de bu sebeplerden dolayı Frankfurt’ta keşkek yapmak, Anadolu’nun bu emekli, muhteşem yemeğini Avrupa’nın bir kentine götürmek istedim.

Gösterinin olacağı gün, Frankfurt yakınlarındaki Doğan Medya’daki hazırlıklar yarma ve buğdayı 30 litrelik kazanlarda üç saat süreyle pişirmekle başladı.

Daha sonra kazanlarla fuar alanına taşıdığımız keşkeği yapmaya devam ettik.



TÜRK MUTFAĞINI TANITTIM

Bütün bu süreçte annemin ve kız kardeşimin de yanımda olması beni bir taraftan heyecanlandırdı, bir taraftan da mutlu etti.

Kitap Fuarı’nda yaptığım gösteride Frankfurt Başkonsolosu Ufuk Ekici, Kültür Ataşemiz Osman Şahin ve Hessen Milletvekili Turgut Yüksel de keşkeği döverek bana destek verdiler.

Ayrıca Hürriyet gazetesi aşçısı Ercüment Aytun da sabahtan itibaren bana yardım etti.

Keşkeği yaparken bir taraftan da yanımda götürdüğüm malzemeleri tanıtıp Türk mutfağı konusunda izleyicileri bilgilendirmeye çalıştım.

Kısacası, Kültür Bakanlığı’nın davetiyle yemek elçisi olarak gittiğim Frankfurt Kitap Fuarı’ndan yüzümün akıyla döndüm.

Nice fuarlara ve nice yemek elçiliklerine diyorum ve yemeğin kültürler arası etkileşimde üstlendiği rolü vurgulayarak yazıma son veriyorum.

