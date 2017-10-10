Macron ve Merkel, kitapları ‘aklın dili’ ve ‘rüyaya davet’ olarak tanıttı

FRANKFURT Kitap Fuarı beş gün boyunca yayınevlerini yazarlarla, yazarları okuyucularıyla, okuyucuları ise dünya edebiyatıyla buluşturacak. 100 ülkeden 7 bini aşkın yayınevinin katıldığı fuarda 4 bin civarında okuma ve tartışma etkinliği düzenlenecek. Ev sahibi ülke Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ‘konuk ülke’ Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kitap fuarını salı akşamı birlikte açtı. Fuarın edebi açılış konuşmasını ise Lübnan asıllı Kanadalı yazar Wajdi Mouawad ile Alman sinema oyuncusu Judith Rosmair yaptı.

REITHMÜLLER: HAKKINIZI KULLANIN

Açılışta konuşan Frankfurt Kitap Fuarı Başkanı Jürgen Boos, dünyadaki husumet ve nefret programıyla oy avcılığına çıkanlara endişeyle baktıklarını söyledi ve “Biz yazarların, kin ve nefrete çağıran komplo teorilerinden daha güzel öyküleri var” diye konuştu.

Alman Kitapçılar Birliği ve Borsa Kuruluşu Başkanı Heinrich Riethmüller de, Kitap Fuarı’nın ifade özgürlüğü için en doğru yer olduğuna işaret ederek, “İfade özgürlüğü hakkınızı kullanın” çağrısında bulundu. Riethmüller, Türkiye’de yazarların gözaltına alınmasını eleştirdi ve Merkel’e hitaben, “Tavır gösterin. Bizim demokratik değerlerimiz pazarlık konusu olamaz” dedi.

FELDMANN: AFD EN DÜŞÜK OYU BURADA ALDI

Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann, aşırı sağcı parti AfD’nin en düşük oyu bu kentte aldığına dikkati çekerek, “Almanya’nın en uluslararası kentine hoş geldiniz” diye konuştu.

KİTAPLAR AKLIN DİLİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron konuşmasında kitapları “aklın dili” olarak niteledi ve insanlar arasında duvar örülmesine, kin ve nefrete karşı kitapların en iyi silah olduğunu, iki ülkenin birbiriyle kitaplarla bağlı olduğunu vurguladı ve “Hiçbir şey kitaplar kadar etkili olamaz” dedi. Savaş ve çatışmaların geçmişte Almanya ve Fransa ilişkilerine büyük zarar verdiğini kaydeden Macron, ancak temel ilişkileri hiçbir zaman koparamadığını söyledi. Macron, Avrupa Üniversiteleri kurulmasını, gençlerin ülkeler ve diller arasında özgürce seyahat edebilmesini talep etti.

UFKUMUZU GENİŞLETİYORLAR

Almanya Başbakanı Merkel ise kitapların önemini değindi ve “Kitaplar bizi rüyaya davet ediyor, ufkumuzu genişletiyor. Kitaplar birbirimizin ortak ve farklı yanlarını görmemiz için kapıları açıyor. Ulusların birbirine anlatacağı çok şey var” diye konuştu. Edebiyatın ruhsal ve yaratıcı gücüne ihtiyaçları olduğunu söyleyen Merkel, “Fikir üreticileri ve köprü kurucuları olarak da yazarlara ihtiyacımız var” diye konuştu.

ORHAN PAMUK GELİYOR

Fuarda tüm dünyadan yüzlerce yazar kitaplarını tanıtacak ve okuyucularıyla buluşacak. Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Orhan Pamuk, Almanca yeni yayımlanan ‘Kırmızı Saçlı Kadın’ adlı kitabını Berlin’de tanıtacak. Orhan Pamuk, 16 Ekim saat 20.00’de Berlin Masurenallee 8-14 adresindeki Haus des Rundfunks binasında ‘Kırmızı Saçlı Kadın’ı okuyucularıyla buluşturacak. Okuma Türkçe ve Almanca yapılacak ve Radioeins okumayı canlı yayınlayacak.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Orhan Pamuk’u aynı gün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul edecek.

TÜRKİYE ULUSAL STANDI AÇILIYOR

Fuara sergi, panel, söyleşilerden oluşan zengin kültürel bir programla katılan Türkiye’nin ulusal standı çarşamba günü saat 12.00’de açılacak. Türkiye’nin 296 metrekarelik standı, Türkiye Ulusal Standı ve Çocuk Yayınları Standı olarak iki ayrı bölümden oluşacak.

FUARDA ÇARŞAMBA GÜNÜ NELER VAR

12.00: Türkiye Ulusal Standı’nın açılış resepsiyonu.

13.00: Yıldız Sarayı Fotoğraf Albümlerinin İzinden 19. Yüzyıl Osmanlı-Almanya İlişkileri Sergisi (Türkiye Ulusal Standı - 5.0, C144).

14.30: İbrahim Müteferrika ve Bastığı Eserler Fotoğraf Sergisi (Türkiye Ulusal Standı)

14.00: Panel: Basın Özgürlüğü İçin Bir Saat. Tageszeitung gazetesi editörleri Dorip Akrap, Ali Çelikkan, Canset İpçınar, Ebru Taşdemir konuşacak. (Leseinsel - 4.1, D28)

14.00-15.00 Cesur Gazeteciler için Raif Badawi Ödülü. (Forum Börsenverein -3.1, H 85).

17.00 Can Dündar’dan İstanbul’dan Berlin’e – Almanya sürgün notları. (Der Spiegel Standı - 3.0, D 56)

18.30-19.30: Hasnain Kazım’ın ‘Kriz Ülkesi Türkiye’ adlı kitabının okuma akşamı. (Frankfurt – Haus am Dom).