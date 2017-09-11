Frankfurt Havalimanı’nda olay: Altı kişi yaralandı

Yaşananlarla ilgili Hürriyet’e açıklama yapan Federal Polis Sözcüsü Reza Ahmari: “Dün saat 11.30 sıralarında bir kişinin göz yanması ve nefes darlığı çektiği yönünde ihbar aldık. Derhal polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Aynı şikayette bulunanların sayısı altı olunca itfaiye ve doktor çağrıldı. Yaralılar arasında durumu ağır olan bulunmuyor. İtfaiye havada zehirli gaz tespit edemedi. Yaklaşık yarım saat sonra kapatılan bölüm tekrar hizmete açıldı. Şu anda elimizde saldırı olduğuna veya bir arıza sonucu gaz sızması yaşandığına veya birilerinin kötü şaka yaptığına ilişkin bir bilgi yok. Soruşturma sürüyor” dedi.