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    'Frankenstein Dinozoru' gizemi çözüldü

    BBC Türkçe
    17 Ağustos 2017 - 11:55Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 11:56

    Bilim insanları, 'Frankenstein Dinozoru' olarak adlandırdıkları ve farklı dinozor türlerinin vücut özelliklerini bünyesinde barındıran canlının soy ağacındaki yerini buldu.

    Frankenstein Dinozoru gizemi çözüldü

    Araştırmalara göre 'Frankenstein Dinozoru', otobur dinozorlarla, etobur dinozorlar arasında bir tür. Bulunan bu yeni türün dinozorların soyağacında değişiklikler yaratabileceği belirtiliyor.

    Royal Society Dergisi'nde yayınlanan çalışma bulgularının, 'Ornithischians' olarak bilinen dinozor grubunun evrimine yeni bir bakış açısı getireceğine inanılıyor. 

    Bilim insanları, Frankenstein Dinozoru'nun diğer dinozor türlerinden farklı özelliklere sahip olduğunu belirterek, "Kuş benzeri kalça kemikliler grubunun 130 yıl önce tanımlanmasından bu yana geçen sürede, dinozorların vücut yapılarının nasıl göründüğü konusunda hiç bir konseptimiz olmadı" diyorlar.

    Literatürde 'Chilesaurus' olarak bilinen Frankenstein Dinozoru iki yıl önce ilk keşfedildiğinde uzmanlar büyük bir şaşkınlık yaşamıştı.

    Frankenstein Dinozoru gizemi çözüldü
    Chilesaurus yaklaşık 145 milyon yıl önce yaşamıştı


    Bilim insanları bu dinozorun, soyağacına nasıl yerleştiği konusunda bir fikre de sahip değil.

    Paleontologlar bu canlıları daha önce türün dışında bir örnek olarak tanımlamışlardı. 

    'Türünün ilk örneği'

    Cambridge Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Matthew Baron, BBC'ye yaptığı açıklamada, 'Frankenstein Dinozoru'nun, kuş benzeri kalça kemikliler türünün ilk örneklerinden biri olduğunu söyledi.
    Frankenstein Dinozoru gizemi çözüldü

    Baron, Nature dergisinde yayımlanan makalesinde, bu türün etçil dinozorlara daha yakın bir tür olduğunu belirtti. 

    Ortaya çıkan bulguların, dinozorların farklı gruplarının birbirinden nasıl ayrıldığına ve farklı yollarla nasıl evrildiği çalışmalarına ışık tutacağı düşünülüyor.

    Londra Doğa Tarihi Müzesinden Profesör Paul Barret de bu türün biyolojisi hakkında daha fazla bilgi sahibi olarak, dinozorların soyağacında yenilikler yaşanabileceğini kanısında.

    Frankenstein Dinozoru gizemi çözüldüBoynuzlu dinozor Triceratops, kuş benzeri kalça kemikliler türünün tipik bir örneği


    Leicester Üniversitesi'nden Prof. Sarah Gabbott da çalışma sonuçlarını "inanılmaz derecede önemli" olarak değerlendirirken, ortaya çıkan fosillerin nadir bulunduğunu söyledi.

    Etiketler: dinozor , bilim , araştırma
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