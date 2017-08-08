Franco Kardeşler'den seramik sergisi

Hollywood yıldızı James Franco, seramik sanatçısı kardeşi Tom Franco ile Arizona Devlet Üniversitesi Sanat Müzesi bünyesinde bulunan Seramik Araştırmaları Merkezi’nde sergilenmek üzere ‘Pipe Brothers: Tom and James Franco’ (Sütun Kardeşler: Tom ve James Franco) adlı bir sergi açmaya hazırlanıyor.





Artnet.com’dan Sarah Cascone’nin haberine göre, Vitrifiye kilden yapılmış borular, Phoenix’te yıllık 15 bin ton boru üreten özel bir işletme tarafından üretiliyor. Sergi küratörü Garth Johnson, dünyanın dört bir yanından gelen sanatçıların bu fabrikada çalışmalarını gerçekleştirebileceğini söyledi. Kaliforniya, Oakland'da yer alan Firehouse Art Collective'i kuran Franco, "Heykellerin büyüklüğü, çalışma koşulları, kil kullanarak üretmek benim için birçok yaratıcı olanak oluşturdu. Silindir biçimi benim için takıntı haline geldi; bu, her zaman yaşayamayacağım ilkel bir şekil bulma yöntemidir” dedi.

Silindir heykeller, çeşitli galerilerde gösterildikten sonra kamuya açık alanlarda yer alacak.







