MENÜ
Kitap Sanat Haberleri

KİTAP SANAT

    Hürriyet>Kitap Sanat>Franco Kardeşler'den seramik sergisi

    Franco Kardeşler'den seramik sergisi

    Hürriyet Haber
    08 Ağustos 2017 - 12:36Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 13:15

    Hollywood yıldızı James Franco ve seramik sanatçısı kardeşi Tom Franco sergi açıyor.

    Dave Franco, James Franco, Tom Franco

    Hollywood yıldızı James Franco, seramik sanatçısı kardeşi Tom Franco ile Arizona Devlet Üniversitesi Sanat Müzesi bünyesinde bulunan Seramik Araştırmaları Merkezi’nde sergilenmek üzere ‘Pipe Brothers: Tom and James Franco’ (Sütun Kardeşler: Tom ve James Franco)  adlı bir sergi açmaya hazırlanıyor.

    Franco Kardeşlerden seramik sergisi

    Artnet.com’dan Sarah Cascone’nin haberine göre, Vitrifiye kilden yapılmış borular, Phoenix’te yıllık 15 bin ton boru üreten özel bir işletme tarafından üretiliyor. Sergi küratörü Garth Johnson, dünyanın dört bir yanından gelen sanatçıların bu fabrikada çalışmalarını gerçekleştirebileceğini söyledi. Kaliforniya, Oakland'da yer alan Firehouse Art Collective'i kuran Franco, "Heykellerin büyüklüğü, çalışma koşulları, kil kullanarak üretmek benim için birçok yaratıcı olanak oluşturdu. Silindir biçimi benim için takıntı haline geldi; bu, her zaman yaşayamayacağım ilkel bir şekil bulma yöntemidir” dedi.
    Silindir heykeller, çeşitli galerilerde gösterildikten sonra kamuya açık alanlarda yer alacak.

    Franco Kardeşlerden seramik sergisi

    Etiketler: kitap sanat , James Franco , seramik , Tom Franco
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri