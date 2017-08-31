Franco H. mi, aşırı sağcıları ele verdi?

DIE Welt gazetesinin haberine göre iki aşırı sağcıyı, geçen nisan ayında yakalanan aşırı sağcı subay Franco H. ele verdi. Franco H., Alman ordusunda subay olmasana rağmen kendisini Suriyeli mülteci olarak tanıtıp siyasi sığınma talebinde bulunmuştu. Alman subay, mülteci kimliği çıkarmış ve aylarca bu kimlikle mültecilere yapılan yardımdan da faydalanmıştı. Franco H. daha önce de Viyana Havaalanı’na sakladığı tabancayı alırken gözaltına alınmıştı. Franco H.’nin mülteci kimliğiyle suikastlar düzenleyeceği öne sürülmüştü.

Mecklenburg Vorpommern Eyaleti’nde gözaltına alınan iki aşırı sağcının Sol Parti’li bir politikacıya suikast hazırlığında olduğu belirtilmişti. İkilinin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda mermi de bulunmuştu.