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    Franchise’da 2018 fırsatları

    Ceyhun KUBURLU - ckuburlu@hurriyet.com.tr
    12.01.2018 - 18:23 | Son Güncelleme:

    Türkiye’de 50 milyar liralık büyüklüğe ulaşan franchise sektörü 2018 yılında atağa kalkıyor. Franchise giriş bedeli 100 bin liranın altındaki 45 marka yıl sonuna kadar 4 bin yeni girişimciye franchise verecek. Bu markalar arasında en çok şubeyi çiğ köfte, döner, kahve ve börekçilerin açması bekleniyor.

    Franchise’da 2018 fırsatlarıSON yıllarda yerli ve yabancı markalar ile hızlı bir büyüme yakalayan franchise sektörü 2018’e damga vurmaya hazırlanıyor. Yıl sonuna kadar franchise giriş bedeli 100 bin liranın altındaki 45 marka 4 bin yeni şube açacak. Bu markalar arasında en çok şubeyi çiğ köfte, döner, kahve ve börekçilerin açması bekleniyor. Yılın en çok şube açacak markası ise Komagene olacak. Şirket yıl sonuna kadar bin 200 şube açmayı planlıyor. Markalar sadece Türkiye için değil yurtdışında da şube açacak girişimciler arıyor.

    EN UYGUN ÇİĞ KÖFTE
    2018’de şube sayısını arttırmayı planlayan 45 markanın en önemli özelliği ise 100 bin liranın altında franchise giriş bedeli bulunması. Franchise bedeli en düşük yatırım alanı çiğ köfte markaları olurken bu markaları börekçiler takip ediyor. Gayrimenkul danışmanlığı alanında hizmet veren zincirler de uygun franchise bedelleri ile girişimci çekmeye çalışıyor. 4 marka ise yatırımcılardan franchise giriş bedeli talep etmiyor. Sadece belli bir miktar işletme sermayesi bulunması gerekiyor. 24 markanın franchise giriş bedeli ise 50 bin liranın altında kalıyor.

    HANGİ SEKTÖRLER ÖNDE
    Son yıllarda özellikle kahve ve çay markalarının franchising sektörüne yoğun ilgisi bulunuyor. Gayrimenkul sektörünün büyümesiyle gayrimenkul danışmanlığı alanında da franchise sistemine büyük bir ilgi var. Bu alanların dışında oto yıkama ve kuru temizleme gibi hizmet alanlarında, spor, eğlence ve eğitim sektöründe franchise alanının yatırımcılar için büyük fırsatlar sunduğu gözleniyor. Döner markaları da 2018’e hızlı giriyor. Birçok yeni kurulan marka zincir şubelerle pazar da payını arttırmanın peşinde. Girişimcilerin de ilgiyle takip ettiği bu alan uygun yatırım koşullarına sahip.

    Franchise’da 2018 fırsatları

    Etiketler: fırsat
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