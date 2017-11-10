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    FPÖ’ye sivil toplum örgütlerinden tepki

    AA
    10.11.2017 - 09:51 | Son Güncelleme:

    Avusturya’da sivil toplum örgütleri, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) içinde neonazi düşüncesine yakın kişilerin, 1938’de naziler tarafından Almanya ve Avusturya’daki Yahudi azınlığına yönelik kanlı saldırıların yaşandığı ‘Kristal Gece'nin yıl dönümünde parlamentonun yeni üyeleri olarak meclis sıralarını doldurmasına tepki gösterdi.

    AVUSTURYA’da 15 Ekim’de yapılan milletvekili seçimlerinin ardından, ulusal meclisin yeni üyeleri yemin ederek görevlerine başladı. Ancak aşırı sağcı FPÖ’nün içinde yer alan neonazi oluşumlara yakınlığıyla bilinen kimi isimler birçok sivil toplum kuruluşunun tepkisine neden oldu. Sivil toplum kuruluşu Mauthausen Komitesi’nden (MKÖ) yapılan açıklamada, çok sayıda Yahudi’nin yaşamını yitirmesine neden olan ‘Kristal Gecenin’ ulusal meclis için önemli bir anlamının olduğu belirtilerek, “Bu tarih nazi dünya görüşünün cumhuriyetimizde hiçbir şekilde barınmaması gerektiği ve naziler tarafından zulme maruz kalan insanların acılarının hatırlanması anlamına geliyor” denildi.

    Açıklamada, aşırı sağcı FPÖ’nün çeşitli vesilelerle neonazi oluşumlara yakınlığı tespit edilen kişilerin milletvekili olarak meclise girmesine olanak tanıdığının altı çizildi.

    ‘MECLİSTE OLMALARI KABUL EDİLEMEZ’
    ‘Kristal Gecenin’ yıl dönümünde aşırı sağcı oluşumların savunucularının mecliste yer almasının kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, “Bu düşünceye sahip insanların hükümette söz sahibi olması daha da vahim bir durumdur. Bu durum Avusturya’daki demokratik kurumların yapması gereken çok şey olduğunu gösteriyor. Mauthausen Komitesi olarak, insan onurunu göz ardı eden oluşumları etkisiz kılabilmek için mücadele edeceğiz” değerlendirmesinde bulunuldu.

    GÖSTERİ DÜZENLENECEK
    SOS Mitmensch, Mauthausen Komitesi, yardım kuruluşu Caritas Gençlik Oluşumu gibi sivil toplum kuruluşları yaptıkları yazılı açıklamada,15 Kasım’da neonazilere yakınlığıyla bilinen isimlerin hükümette yer almaması için protesto eylemi düzenleyeceklerini duyurdu.
    Mauthausen Komitesi, naziler tarafından Avusturya’nın Linz kentine bağlı Mauthausen köyünde inşa edilen toplama kamplarından sağ kurtulan Museviler tarafından bu kampta katledilenlerin unutulmaması ve nazi ideolojisinin tekrar hayat bulmaması için mücadele etmek amacıyla kuruldu.

    O GECE NE OLMUŞTU?
    9 Kasım 1938 gecesi, Almanya ve Avusturya’da yaşayan Musevi azınlığa ait iş yeri, Sinagog ve yerleşim yerleri nazi saldırısına maruz kalmış, bir çok kişinin yaşamını yitirmesine neden olmuştu. Saldırılar sonucu sokakları kaplayan cam kırıklarının ışıltılarından esinlenerek bu geceye ‘Kristal Gece’ adı verildi.

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