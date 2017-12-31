Fox TV yılbaşı yayın akışında neler var?

Fox TV yayın akışı içerisinde yer alan programlar yılbaşı akşamı araştırılmaya başlandı. Yeni yıla eğlenceki programlarla girmek isteyen seyirciler, Fox TV yayın akışı ile ekranları başında nelerle karşılaşabileceklerini görecek. Peki, Fox TV yayın akışı içerisinde neler yer alıyor? İşte, Fox TV izleyicilerinin merakla araştırdığı yayın akışı detayları

FOX TV YILBAŞI YAYIN AKIŞI'NDA HANGİ PROGRAMLAR VAR?

İlk Buluşma

Saat: 01:30 - 03:00 (90 dakika)

Tür: Eğlence

Özet: Her şeyden habersiz şaka kurbanıyla beraber komutları yerine getiren kişi paraları kazanıyor.

Kadın

Saat: 03:00 - 05:30 (150 dakika)

Tür: Dizi

Özet: İki çocuğuyla yaşam mücadelesini sırtlanmış bir kadının hayatı...

Bizim Hikaye

Saat: 05:30 - 08:00 (150 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Altı çocuk ve bir babadan oluşan ailenin trajikomik hikayesi...

İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

Saat: 08:00 - 10:45 (165 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Güne başlarken yeni ve sıcak haberler...

Bizim Hikaye

Saat: 10:45 - 13:30 (165 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Altı çocuk ve bir babadan oluşan ailenin trajikomik hikayesi...

Benden Söylemesi

Saat: 13:30 - 15:30 (120 dakika)

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Gündelik hayata dair yeni, güncel ve ilginç, hayatın içinde ne varsa izleyiciye sunuluyor...

İnadına Aşk

Saat: 15:30 - 17:00 (90 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Her şey Defne’nin, Aras Teknoloji’nin yakışıklı ve çapkın patronu Yalın’ın yanında işe girmesiyle başlar...

Karlar Kralı Norm

Saat: 17:00 - 19:00 (120 dakika)

Tür: Sinema

Özet: Sevimli kutup ayısı ve dostlarının maceraları...

Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye ve Dünya'dan en sıcak gelişmeler!

Çalgı Çengi İkimiz

Saat: 20:00 - 22:30 (150 dakika)

Tür: Sinema

Özet: Mafya düğünlerinde müzik yapmak zorunda kalan Gürkan ve Salih'in tehlike ve komedi dolu maceraları devam ediyor.

Şevkat Yerimdar

Saat: 22:30 - 01:30 (180 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Mahallesinin afili delikanlısı Şevkat’in başına bu kez Esin bela oluyor.