Fox TV yılbaşı yayın akışında neler var?

Fox TV yayın akışı içerisinde yer alan programlar yılbaşı akşamı araştırılmaya başlandı. Yeni yıla eğlenceki programlarla girmek isteyen seyirciler, Fox TV yayın akışı ile ekranları başında nelerle karşılaşabileceklerini görecek. Peki, Fox TV yayın akışı içerisinde neler yer alıyor? İşte, Fox TV izleyicilerinin merakla araştırdığı yayın akışı detayları
FOX TV YILBAŞI YAYIN AKIŞI'NDA HANGİ PROGRAMLAR VAR?
İlk Buluşma
Saat: 01:30 - 03:00 (90 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Her şeyden habersiz şaka kurbanıyla beraber komutları yerine getiren kişi paraları kazanıyor.
Kadın
Saat: 03:00 - 05:30 (150 dakika)
Tür: Dizi
Özet: İki çocuğuyla yaşam mücadelesini sırtlanmış bir kadının hayatı...
Bizim Hikaye
Saat: 05:30 - 08:00 (150 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Altı çocuk ve bir babadan oluşan ailenin trajikomik hikayesi...
İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
Saat: 08:00 - 10:45 (165 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Güne başlarken yeni ve sıcak haberler...
Bizim Hikaye
Saat: 10:45 - 13:30 (165 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Altı çocuk ve bir babadan oluşan ailenin trajikomik hikayesi...
Benden Söylemesi
Saat: 13:30 - 15:30 (120 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Gündelik hayata dair yeni, güncel ve ilginç, hayatın içinde ne varsa izleyiciye sunuluyor...
İnadına Aşk
Saat: 15:30 - 17:00 (90 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Her şey Defne’nin, Aras Teknoloji’nin yakışıklı ve çapkın patronu Yalın’ın yanında işe girmesiyle başlar...
Karlar Kralı Norm
Saat: 17:00 - 19:00 (120 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Sevimli kutup ayısı ve dostlarının maceraları...
Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye ve Dünya'dan en sıcak gelişmeler!
Çalgı Çengi İkimiz
Saat: 20:00 - 22:30 (150 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Mafya düğünlerinde müzik yapmak zorunda kalan Gürkan ve Salih'in tehlike ve komedi dolu maceraları devam ediyor.
Şevkat Yerimdar
Saat: 22:30 - 01:30 (180 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Mahallesinin afili delikanlısı Şevkat’in başına bu kez Esin bela oluyor.
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