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Fotonlar nasıl ele alınıyor?

Popular Scıence,
13.01.2018 - 06:58 | Son Güncelleme:

Fotonlar, parçacık olarak ele alınabiliyor. Aslında fotonlar, elektromanyetik dalgalar olduğu için ele alınması imkansız. Peki nası parçacık halde ele alınabiliyorlar?

Işığın parçacığı fotondan bahsedince işler biraz karışıyor. Maxwell'in elektromanyetizma kuramına göre foton diye bir parçacık yok; sadece elektromanyetik dalgalar var. Maxwell'in denklemlerinde bunların nasıl davrandığı da belli. Elektromanyetik dalgalar enerji taşır ve bunun gerçekleşmesi için parçacığa ihtiyaç yoktur. Çünkğ onun klasik kuramına göre kesintisiz olan bu dalgaların yarattığı alanlar enerji ve momentum açısından sorun çıkarmaz. Fakat bu kuram fotoelektrik etki söz konusu olduğunda yetersiz kalıyor. Bir maddenin üzerine ışık düştüğünde, maddedeki elektronların nasıl davranacağına fotoelektrik deniliyor. Maxwell'in kuramı şöyle bir imada bulunur; Örneğin kısılıp son derecede loş hale getirilmiş bir ışık, maddenin elektronlarını yerinden etmemeli. Ama gerçekte bu deneyi yapsanız, ışık ne kadar güçsüz olursa olsun elektronların buna tepki verdiğini görürsünüz. 

Çünkü kendisini loş da olsa frekansı yüksektir. Öyleyse bir terslik var. Ya da eksik olan bir şeyler... İşte Einstein da böyle düşündü ve elektromanyetik alanın kuanta adı verilen bir şeyi içerdiği sonucuna vardı. Kuanta, kesintisiz olmayan, aralıklı enerji paketleri olarak düşünülebilir. Anlaşıldı ki ışık hem dalga hem de kuanta biçiminde yayılabiliyor. Sonradan yapılan deneyler bunu doğrulayıp, ışığın hem dalga gibi hem de parçacık gibi davranabildiğini gösterdi. Kesikli kuanta ve fotonlar iki farklı şey değil. Yani fotonlar aslında parçacıktan sonra minik paketlere benziyorlar. Diğer kuantum parçacıkları da hayalimizde canlanan nokta parçacıklar gibi değiller; Tüm kuantum parçacıklarını, etkileşim yaratabilen en küçük paket birimleri olarak düşünebiliriz. 

Etiketler: Ele alınabilir
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